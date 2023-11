V Pásme Gazy čiastočne obnovili telefónne a internetové služby po dodaní paliva na naštartovanie generátorov

18.11.2023 (SITA.sk) - V Pásme Gazy čiastočne obnovili telefónne a internetové služby po dodaní paliva na opätovné naštartovanie generátorov, ktoré poháňajú elektrické siete.Uviedla to palestínska telekomunikačná spoločnosť Paltel. Čiastočné obnovenie internetového pripojenia v Pásme Gazy potvrdila aj organizácia NetBlocks, ktorá monitoruje slobodu internetu.Izrael v piatok súhlasil s tým, že každý deň vpustí do pásma Gazy dve cisternové nákladné autá so. Predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA uviedol, žedenne sa použije na napájanie telekomunikačnej siete Pásma Gazy.Pôvodne Izrael úplne zakázal vstup paliva do Gazy, pretože sa obával, že ho môže pre svoje vojenské účely zhabať militantná palestínska organizácia Hamas