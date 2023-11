V Pásme Gazy začalo platiť dočasné prímerie, prestávka v bojoch by mala trvať niekoľko dní

Útok Hamasu na Izrael v októbri neprežilo zhruba 1 200 ľudí. Izrael na útok zareagoval masívnou vzdušnou aj pozemnou ofenzívou v Pásme Gazy, ktorá má už najmenej 13 300 obetí.





24.11.2023 (SITA.sk) - V Pásme Gazy začalo platiť dočasné prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré má dať priestor výmene desiatok rukojemníkov zadržiavaných militantmi a Palestínčanov väznených v Izraeli. Prestávka v bojoch sa začala o 7:00 miestneho času a mala by trvať prinajmenšom štyri dni.Hamas sa zaviazal, že počas prímeria prepustí najmenej 50 zo zhruba 240 rukojemníkov, ktoré s ďalšími militantmi uniesli do Pásma Gazy po útoku na Izrael zo 7. októbra.Izrael výmenou za to prepustí troch Palestínskych väzňov za každého jedného prepusteného rukojemníka. Prepúšťanie by sa malo odohrať v priebehu nasledujúcich štyroch dní.Prímerie dosiahli tento týždeň po týždňoch intenzívnych nepriamych rokovaní, v ktorých Katar, USA a Egypt slúžili ako mediátori. Ak vydrží, bude znamenať prvú významnú prestávku v bojoch odvtedy, čo Izrael pred siedmimi týždňami vyhlásil Hamasu vojnu.