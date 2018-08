V perle Pardubíc sa prezentovali regionálni pestovatelia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Ďurčo Foto: TASR/Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Pardubice 19. augusta (TASR) – Na nádvorí renesančného zámku v Pardubiciach sa v sobotu (18.8.) uskutočnil tretí ročník Festivalu chutí, vôní a remesiel. Takmer 60 stánkov prezentovalo produkty, pochutiny, remeselné výrobky a rôzne aktivity z Perštejnska, Kutnohorska, Jeseníkov, Polabia, Orlických hôr a ďalších regiónov Pardubického kraja.zdôvodnil pre TASR námestník pardubického primátora Jakub Rychtecký.Okrem sprievodného hudobného a divadelného programu nechýbali workshopy pre všetky vekové kategórie. Záujemcovia sa mohli zapojiť do výtvarnej a drotárskej tvorby, zdobenia typického pardubického produktu - medovníka, workshopu s husliarom alebo v dielničke so školou Svítání, ktorá sa venuje zdravotne postihnutým deťom i dospelým.Tvorivé aktivity a kvízy boli aj v stánku Europe Direct. Jazdecký klub Dragons sa so svojimi koňmi venoval malým i dospelým záujemcom.Obnovený zámok je národná kultúrna pamiatka od roku 2010. Ponúka viaceré expozície a výstavy z histórie aj súčasnosti, keďže v ňom sídlia Východočeské múzeum i Východočeská galéria. Zaujímavá je aj vonkajšia obhliadka sgrafitového zámku a dvojitého opevnenia, ktoré je unikátne.Prechádzkou po náučnom chodníky návštevník zistí, že stavom zachovania a rozlohou nemá tento typ objektu obdobu v strednej Európe. V interiéroch sú napríklad najstaršie renesančné nástenné maľby v Čechách.Jadro zámku tvorí gotický hrad z prvej polovice 14. storočia. Za vlastníctva pánov z Pernštejna tam vzniklo sídlo, ktoré je prechodom medzi hradom a zámkom.Vilém z Pernštejna obnovil hrad v neskorogotickom štýle. Jeho synovia neskôr (1529 až 1541) pokračovali v renesančnom štýle. Od roku 1560 vlastnila zámok kráľovská komora. Baroková úprava pochádza z rokov 1723–1726. Zámok je vo vlastníctve Pardubického kraja. Sídli v ňom aj pobočka Národného pamiatkového ústavu.