V Petrohrade sa z mosta do rieky zrútil autobus, pri nehode zomreli najmenej traja ľudia (video)

Šiesti vyliezli z vody sami

Vodiča zadržala polícia

10.5.2024 (SITA.sk) - V ruskom meste Petrohrad sa v piatok autobus zrútil z mosta do rieky. Zahynuli najmenej traja ľudia a šesť ďalších bolo zranených.Ministerstvo pre mimoriadne situácie uviedlo, že záchranári vytiahli z vody deväť ľudí a traja z nich zomreli. Uviedli, že štyria ďalší sú v kritickom stave a ďalší dvaja sú vo vážnom stave.Ruské spravodajské kanály uviedli, že v autobuse mestskej hromadnej dopravy bolo v čase nehody 15 ľudí. Vozidlo prerazilo bariéru a zrútilo sa do rieky Mojka v centre Petrohradu. Šiesti pasažieri nepotrebovali pomoc a dokázali sami vyliezť z vody.Podľa ruských médií autobus išiel rýchlo, keď zrazu prudko odbočil na most a zrazil sa s iným vozidlom. Následne autobus prerazil bariéru a zrútil sa do rieky.Úrady v Petrohrade uviedli, že majiteľ autobusu dostal už 23-krát pokutu za rôzne priestupky. Väčšinu autobusovej dopravy v meste prevádzkujú súkromné spoločnosti.Vodiča autobusu zadržala polícia. Jeho manželka pre ruské médiá povedala, že ho manažéri nútili nastúpiť na rannú smenu napriek tomu, že deň predtým odpracoval 20 hodín a prakticky vôbec si neoddýchol.