V Petržalke by mohla vzniknúť nová zelená zóna s tritisíc stromami

4.4.2021 (Webnoviny.sk) - V bratislavskej Petržalke by mohla vzniknúť nová zelená zóna s tritisíc stromami. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Incheba Martina Macková.„Petržalský breh Dunaja môže v budúcnosti prejsť výraznou zmenou. Až tritisíc nových stromov v rámci zamýšľaného Dunajského parku a promenády by mohlo vyrásť v okolí výstaviska Incheba," uviedla. Zóna je súčasťou projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC), pričom Incheba je jedným z uchádzačov o dotáciu na jeho výstavbu.Projekt NKKC počíta aj s konceptom zelených striech. „Pri tvorbe projektu sa navyše myslelo aj na to, aby uhlíková stopa pri výstavbe a prevádzke kultúrneho a kongresového centra bola čo najnižšia. Zámerom je prispieť aj k uhlíkovej neutralite mesta Bratislava," skonštatovala hovorkyňa.„Chceme na petržalskú stranu Dunaja priniesť viac života a vybudovať kvalitný a užitočný verejný priestor plný zelene, ktorý bude Bratislavčanom k dispozícii 365 dní v roku. Aj preto sme prišli s ideou tzv. zelenej zóny, ktorá okrem iného zahŕňa aj nový Dunajský park a promenádu. Našou víziou je zelená Incheba, ktorá bude plnohodnotným výstavno-kongresovým priestorom a verejno-spoločenským miestom, ktorý bude slúžiť mestu a návštevníkom ďalšie generácie,“ doplnil výkonný riaditeľ spoločnosti Alexander Rozin ml.