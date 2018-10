V Petržalke má vyrásť futbalová hala, za zámerom má stáť R. Mak

Róbert Mak, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Róbert Mak, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 27. októbra (TASR) – Na juhu bratislavskej mestskej časti Petržalka má vyrásť tréningová futbalová hala. Za zámerom má stáť slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak prostredníctvom firmy MakFootballArena. Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).Firma MakFootballArena chce futbalovú halu postaviť v Petržalke na pozemku s rozlohou 13.553 štvorcových metrov v blízkosti Sitnianskej ulice. Na východnej strane je najbližší objekt vozovne MHD vo vzdialenosti zhruba 100 metrov a na západnej strane sa nachádza Dolnozemská cesta."Riešený pozemok je rozdelený na niekoľko hlavných častí – priestor pre parkovanie návštevníkov, tréningová hala prepojená so zázemím, kde sa nachádzajú ďalšie športovo-rekreačné funkcie, exteriérové multifunkčné ihrisko a ostatné plochy, ktoré tvoria komunikácie a oddychovú zónu pre peších, a zeleň," píše sa v predloženom zámere. Počíta sa aj s reštauráciou, posilňovňou či wellnessom. Halu plánoval investor podľa dokumentácie začať stavať ešte v druhom kvartáli tohto roka a jej ukončenie predpokladal v roku 2019. Celkové náklady zatiaľ nie sú známe.Zámer je predložený v dvoch variantoch. V prvom je hala dlhšou časťou orientovaná k parkovisku a vstupnej komunikácii. "Vstup do objektu je riešený v strednej časti, z ktorej je následne umožnený prístup do jednotlivých funkčných celkov objektu a prekrytej tréningovej futbalovej plochy. Parkovacie státia sú umiestnené v severozápadnej a severnej časti pozemku," píše sa v zámere. Pri tomto variante sa ráta s 90 parkovacími miestami, z toho štyri sú určené pre imobilných.V druhom variante má hala a zázemie funkčných objektov rovnaké umiestnenie ako v prvom variante. Parkovacie státia sú však rozmiestnené v severnej a západnej časti s počtom 99, z toho štyri miesta sú pre imobilných a tri pre autobusy. "Bilančne z hľadiska vstupov a výstupov sú variantné riešenia identické," uvádza dokumentácia. Jej spracovatelia označili prvý variant za optimálny.Investor zdôvodňuje svoj plán postaviť futbalovú halu rozšírením možnosti pre športové aktivity v tejto lokalite Bratislavy. Navrhovaná stavba bude podľa neho nízkopodlažná. Deklaruje preto, že objekt nebude rušivým prvkom. Za negatívum však označil mierne zvýšenie intenzity osobnej automobilovej dopravy na Sitnianskej ulici.