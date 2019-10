V Petržalke má vyrásť prvá kreatívna mestská štvrť Nesto

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Bratislava 10. októbra (TASR) – V bratislavskej Petržalke, v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc, kde sa nachádza bunker a vojenský cintorín z prvej svetovej vojny, má vzniknúť prvá kreatívna mestská štvrť v hlavnom meste s názvom Nesto za niekoľko stoviek miliónov eur. Na rozlohe takmer 48 hektárov má ponúknuť inovatívne koncepty bývania a priestorov na prácu, ale tiež občiansku vybavenosť a možnosti na trávenie voľného času. Prvá fáza projektu má platné územné rozhodnutie a pripravujú sa podklady pre stavebné povolenie. Začiatok výstavby sa odhaduje na marec 2020.uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii Peter Kavecký, člen dozornej rady zodpovedný za strategické projekty spoločnosti Lucron, ktorý stojí za projektom Nesta.Nová mestská štvrť má priniesť viaceré formy bývania, a to v bytoch v mestských blokoch, viladomoch i rodinných domoch. Dvadsať percent z celkového počtu majú tvoriť nájomné byty. V súvislosti s priestormi na prácu sa počíta s flexibilnými kanceláriami, ateliérmi a dielňami, malorozmernými kanceláriami, hybridnými priestormi aj klasickým co-workingom. V rámci občianskej vybavenosti chce nová mestská štvrť ponúknuť koncept co-livingu, teda krátkodobého ubytovania internátneho typu, ale tiež medicínske centrum, školu a škôlku či bývanie pre seniorov. Voľný čas bude možné tráviť na indoorových a outdoorových športoviskách na ploche 2,5 hektára. Multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum ponúkne organizáciu širokej palety podujatí, od konferencií, cez výstavy po koncerty, divadelné predstavenia a komunitné podujatia pre obyvateľov štvrte.Jedným z najsilnejších princípov novej mestskej štvrte má byť ekológia a udržateľnosť. Cieľom je dosiahnuť, aby bola prevádza projektu CO2 neutrálna, teda aby bol vyrovnaný pomer medzi produkciou a pohlcovaním CO2. Dôležitým prvkom majú byť tiež opatrenia na zachytávanie vody v území, napríklad dažďové záhrady, mokrade či využívanie vodopriepustných materiálov. Ambíciou štvrte je tiež motivácia k využívaniu alternatívnych foriem dopravy, miesto by mali nájsť aj zóny bez áut. Hustota zastavanosti územia je podľa developera relatívne nízka, veľkú časť projektu tvoria zelené plochy. Najvyššími budovami má byť zopár objektov s odhadovanou výškou 12 až 15 poschodí. Námestie má byť prepojené so zastávkou mestskej hromadnej dopravy, s parkovaním sa počíta hlavne v podzemí.Medzi úspešné kreatívne štvrte sa v zahraničí radí napríklad viedenský Naschmarkt, berlínsky Kreuzberg alebo pražská štvrť Karlín. Takáto štvrť nie je naplánovaná do posledného detailu, ale v jej pláne sa nechá priestor na kreatívny vizionársky rozvoj.