V Petržalke niekto ohrozil zamestnancov OLO, odhodil k nim petardu

Bratislava 23. septembra (TASR) – V bratislavskej Petržalke niekto ohrozil zamestnancov mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) pri odvoze skla. Na Jankolovej ulici niekto z okna bytového domu vyhodil petardu, ktorá vybuchla kúsok od vodiča zberového vozidla. TASR o tom informovala hovorkyňa OLO Beáta Humeniková. Situácia bola podľa jej slov nebezpečná, keďže vodič obsluhuje vozidlo s hydraulickou rukou a časť obsluhy vykonáva na obslužnej plošine vozidla.upozornila Humeniková. Ako podotkla, v minulosti po zamestnancoch OLO niekto z okna daného bytového domu hádzal rôzne druhy ovocia a predmetov.Mestská firma tvrdí, že sa jej zamestnanci veľmi často stretávajú so slovnými útokmi, nadávkami, urážkami a dokonca aj fyzickým napádaním zo strany niektorých občanov. Najčastejším dôvodom je podľa Humenikovej vykonávanie odvozu odpadu napríklad v úzkych uličkách, v ktorých nie je možné automobilom obísť zberové vozidlo.Spoločnosť OLO o incidente na svojho zamestnanca informovala aj vo februári. Vtedy sa jej závozník sa stal terčom fyzického útoku, po ktorom utrpel zlomeninu nosa. Napadnutie sa odohralo počas odvozu zmesového komunálneho odpadu v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa.OLO pripomína, že v prípade akéhokoľvek podnetu súvisiaceho s odvozom odpadu v Bratislave, sa obyvatelia môžu obrátiť na zákaznícke centrum telefonicky na čísle 02/50 110 111, emailom na zakazka@olo.sk alebo osobne na adrese Ivanská cesta 22, od pondelka do piatka od 07.00 do 16.00 h.