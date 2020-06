V Petržalke rozšírili zákaz popíjania alkoholu na verejnosti, za porušenie hrozia pokutami

Zákaz pitia alkoholu na verejnosti

Hrozí pokuta vo výške 33 eur

Polícii budú pomáhať inšpektori

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2020 - Bratislavská Petržalka chce sprísniť kontrolu pitia alkoholu na verejnosti. Na základe všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Petržalky z mája tohto roka pribudli k pôvodným 17-tim lokalitám, v ktorých platí zákaz popíjania, ďalšie."Vo VZN pribudlo viac ako 30 lokalít v Petržalke so zákazom verejného popíjania, medzi nimi aj terasy bytových domov, ktoré sú podľa polície najproblémovejšími, preto podliehajú kontrolám najčastejšie," uvádza mestská časť, ktorá spúšťa kampaň s cieľom informovať občanov, ako môžu postupovať v prípade, keď budú svedkami porušenia nariadenia.Petržalka v spolupráci s mestskou políciou bude informovať verejnosť prostredníctvom letákov umiestnených na prevádzkach, v blízkosti ktorých najčastejšie dochádza k porušovaniu zákazu.„Prostredníctvom schváleného nariadenia, informačnej kampane a spolupráce s mestskou políciou chceme dosiahnuť skvalitnenie života obyvateľov Petržalky,“ povedala vicestarostka Petržalky Jana Hrehorová. Podľa mestskej časti samotná kontrola v teréne nie je pre policajné hliadky jednoduchá."Priestupok musí byť podľa zákona spoľahlivo zaznamenaný, napríklad na fotografii alebo zázname z kamerového systému," uvádza Petržalka.Polícia však disponuje prístrojmi na zisťovanie prítomnosti alkoholu, či už z dychu, alebo výparov z fliaš. Ak sa prítomnosť alkoholu potvrdí, policajt môže na mieste vyrubiť blokovú pokutu do výšky 33 eur.Na území Bratislavy platí zákaz pitia alkoholických nápojov na verejnosti od roku 2014, a to v blízkosti škôl, kostolov, zdravotníckych zariadení, na detských ihriskách a zastávkach mestskej hromadnej dopravy.V Petržalke bolo donedávna zakázané piť alkohol v 17-tich lokalitách, najmä na námestiach, parkoviskách a priestranstvách pred nákupnými centrami.Mestskej polícii budú nápomocní inšpektori verejného poriadku miestneho úradu vykonávajúci preventívnu a dohľadávaciu činnosť.Kompletné znenie všeobecne záväzného nariadenia je k dispozícii na webovej stránke mestskej časti.