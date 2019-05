V Petržalke sa vzdalo funkcie 21 riaditeliek materských škôl

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - V bratislavskej Petržalke sa vzdalo funkcie 21 z 24 riaditeliek materských škôl. Tie tak reagujú na vedenie mestskej časti, ktoré podľa nich zasahuje do ich odbornosti a kompetencií a spochybňuje ich postupy a rozhodnutia.Taktiež na ne malo vyvíjať nátlak protiprávne konanie a porušovanie zákona o ochrane osobných údajov. Riaditeľky to oznámili na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že podávajú tiež podnet na prokuratúru.zhodnotila Emília Šimková, riaditeľka Materskej školy na Pifflovej ulici.Riaditeľky by mali vo svojich funkciách skončiť ku koncu mája. V prípadne siedmich škôlok pritom riaditeľkám aj tak končí funkčné obdobie koncom júna, doteraz však nebolo vypísané výberové konanie. Aj tento fakt je jedným z dôvodom kritiky.Riaditeľky zároveň deklarujú, že nikdy nebolo ich záujmom uprednostňovať deti z iných mestských častí ako z Petržalky. Na jednej strane síce chápu pohnútky vedenia samosprávy, aby boli prijaté všetky miestne deti. Na druhej strane však upozorňujú, že aj keby boli prijímané len petržalské deti, nebudú prijaté všetky, keďže aktuálne kapacity škôlok to nedovoľujú.Na margo nepetržalských detí pritom uvádzajú, že ich počet tvorí zhruba niečo cez jedno percento, teda nie toľko, ako argumentuje starosta Ján Hrčka.Za urážky považujú aj zasahovanie do ich zákonných a odborných kompetencií, a to napríklad novonavrhovanými kritériami na prijímanie detí. Na to, že niektoré by mohli byť nad rámec zákona, upozorňuje aj rezort školstva.Ten hovorí v tejto súvislosti o podmienkach pre riaditeľov ukotvených v zákone a ostatných podmienkach, ktoré odsúhlasuje pedagogická rada školy. Tie však zriaďovateľ, teda v tomto prípade mestská časť, nemá kompetenciu určovať.zdôrazňuje ministerstvo školstva s tým, že ostatné podmienky prijímania deti nesmú byť diskriminačné a obmedzujúce práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu. Už v minulosti museli takéto podmienky byť zrušené.Niektorí petržalskí miestni poslanci chcú pre vzniknutú situáciu iniciovať mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva.skonštatovala miestna poslankyňa Iveta Plšeková.Problém vidí v dlhodobom nedostatku kapacít škôlok, ale tiež pedagogického a nepedagogického personálu. Ako jedno z možných riešení vidí napríklad zriadenie škôlky v nevyužívanom objekte na Hrobákovej ulici patriacom mestu.Toto však za efektívny spôsob starosta nepovažuje, pričom argumentuje tým, že mestská časť pracuje na efektívnejších, rýchlejších a lacnejších spôsoboch. V horizonte troch rokov by sa malo podariť takto zriadiť 30 nových tried. Stojí si tiež za všeobecne záväzným nariadením, ktoré je v súvislosti aj so zvýšením poplatku pre niektoré deti, ktoré chce predložiť poslancom.