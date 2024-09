V Petržalke sa zrazili dve autá s cyklistami, pre zrážku utrpel jeden z cyklistov zranenia nezlučiteľné so životom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.9.2024 (SITA.sk) - V bratislavskej Petržalke sa v sobotu stala tragická dopravná nehoda. Z doposiaľ nezistených príčin sa v piatom bratislavskom okrese v smere z Dolnozemskej cesty na Most Apollo zrazili dve motorové vozidlá s dvomi cyklistami.Na mieste sú dopravní policajti aj rýchla zdravotná pomoc. V dôsledku zrážky utrpel jeden z cyklistov zranenia nezlučiteľné so životom.„Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody je smer z Einsteinovej ulice na Most Apollo odkláňaný na Prístavný most. Smer z Dolnozemskej cesty smer Most Apollo je odkláňaný taktiež na Prístavný most. Žiadame vodičov, aby sa riadili pokynmi polície,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková . Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.