V Pezinku prerušili pojednávanie v kauze zmeniek až do januára

Na snímke dozorujúci prokurátor Ján Šanta počas súdneho pojednávania Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vo veci falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti v Bratislave 5. novembra 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pezinok 17. decembra (TASR) - Predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Emil Klemanič prerušil hlavné pojednávanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti do 8. januára. Vtedy majú vypovedať znalci, ktorí skúmali podpisy obžalovaného Pavla R.V kauze zmeniek by malo vypovedať viacero znalcov, medzi nimi aj písmoznalec Geraldo La Porte, ktorý priletí na Slovensko z USA na náklady obhajoby. Ten je predvolaný pred senát ŠTS na 8. januára spolu so znalcom Milanom Nouzovským.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.Marian K. čelí obžalobe v prípade vraždy Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.