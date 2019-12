V Pezinku sprístupnili záchytné parkovisko pre cestujúcich vlakom

Na snímke novootvorené záchytné parkovisko pri železničnej stanici v Pezinku 12. decembra 2019. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 12. decembra (TASR) – Nové záchytné parkovisko pri železničnej stanici v Pezinku budú využívať hlavne dochádzajúci za prácou a do školy. Vo štvrtok ho slávnostne sprístupnil verejnosti minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) spolu so zástupcami spoločnosti Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a zhotoviteľa. Parkovať tu môže takmer 300 vozidiel a 45 cyklistov. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká.povedal Érsek.Parkovisko v Pezinku je vybudované na spevnenej oplotenej ploche, ktorá je osvetlená vonkajším osvetlením a monitorovaná kamerovým systémom. Celková kapacita je 299 parkovacích miest vrátane 12 miest pre osoby so zdravotným postihnutím. Parkovisko, stojiská pre 45 bicyklov z toho je 25 stojanov pod prístreškom.Súčasťou je informačný systém s informáciami o odchode vlakov a technologický objekt s náhradným zdrojom elektrickej energie. Parkovisko je prepojené s nástupiskom železničnej stanice cez predĺžený podchod s výťahom, ktorý zabezpečuje mimoúrovňový príchod na ostrovné nástupisko.Ducká dodala, že na výstavbu prispeje 2,15 milióna eur Európska únia cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Ďalšie záchytné parkoviská financované z eurofondov sú plánované v Ivanke pri Dunaji, Nových Košariskách a Zohore. Najbližšie k otvoreniu má parkovisko v Ivanke pri Dunaji.povedal generálny riaditeľ ŽSR Igor Polák s tým, že vlak považuje za jednoznačne ekologickejšiu a udržateľnejšiu alternatívu k individuálnej automobilovej doprave.povedal primátor Pezinka Igor Hianik. Ďalším prínosom tohto záchytného parkoviska pre samotných obyvateľov Pezinka je podľa neho aj uvoľnenie bezplatných parkovacích miest najmä v centre.