V piatok je Hamšíkov zápas roka: O motivácii sa nemusíme baviť

Na snímke sprava tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal a kapitán Marek Hamšík počas tlačovej konferencie pred kvalifikačným zápasom ME 2020 proti Chorvátsku 5. septembra 2019 v Šamoríne. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Šamorín 5. septembra (TASR) - Kapitán Marek Hamšík označil piatkové domáce stretnutie kvalifikácie ME 2020 s Chorvátskom za zápas roka pre slovenskú futbalovú reprezentáciu. Duel na trnavskom Štadióne Antona Malatinského (20.45) bude jedným z kľúčových z pohľadu vývoja E-skupiny. Tréner Pavel Hapal neeviduje medzi zverencami vážnejší zdravotný problém a na prestížny súboj by mal mať k dispozícii kompletný výber.Zato náprotivok českého kouča Zlatko Dalič má so skladaním zostavy väčšie starosti. Chýbajú mu stredopoliari Ivan Rakitič a Mateo Kovačič aj útočník Andrej Kramarič.povedal Hapal na štvrtkovej predzápasovej tlačovej konferencii.Vicemajstri sveta síce sú najväčší ašpiranti na prvé miesto v tabuľke, ale aj oni už zaváhali. Zvíťazili nad Azerbajdžanom i Walesom, prehrali s Maďarskom, na pôde ktorého sa v pondelok predstavia Slováci:Pre Hapala pôjde o momentálny vrchol trénerskej kariéry minimálne na slovenskej lavičke, verí však, že v kvalifikácii prídu ešte väčšie zápasy: "Hamšík hral proti Chorvátom už pred deviatimi rokmi, keď bol pri remíze 1:1 v prípravnom stretnutí. Tentoraz bude na výsledku záležať oveľa viac.povedal 32-ročný stredopoliar, ktorý mal ako futbalista čínskeho klubu Ta-lien I-fang pred septembrovým asociačným termínom odlišný režim v porovnaní s väčšinou reprezentačných spoluhráčov: "