V piatok je medzinárodný deň piva. Oslávte ho s priateľmi na pive

Vedeli ste, že:

• pivo sa vyrába iba zo 4 prírodných surovín – voda, slad, chmeľ a pivovarnícke kvasnice

• chmeľ dodáva pivu horkosť a vyrába sa iba zo samičieho kvetenstva chmeľu

• viac ako 90% piva tvorí voda

• na výrobu jedného pollitra 12% piva sa použije približne 2 000 zŕn jačmeňa a 3 šišky chmeľu

• proces výroby piva (nie iba jeho varenie) trvá približne jeden mesiac

• ideálna teplota pre podávanie svetlého piva je 7-11°C

• čapuje alebo nalieva sa do čistého pohára opláchnutého studenou vodou (rovnakej teploty, aby neutrpelo šok) pod uhlom 45° a podáva s penou asi 3 cm

• pivo neobsahuje žiadny tuk a má najnižšiu energetickú hodnotu ako rovnaké množstvo väčšiny iných alko a nealko nápojov

• vo svete sa vyrába približne 40 000 druhov piva

• Slováci vypijú ročne približne 72 litov piva na jedného obyvateľa, z toho takmer dve tretiny vypijú počas leta

• na Slovensku máme 7 sladovní a 68 pivovarov, z toho 2 veľké, 2 malé a 64 remeselných pivovarov, ktoré ročne vyprodukujú viac ako 220 miliónov litrov piva

• fóbia z prázdneho pivného pohára sa nazýva – cenosillicaphobia



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (OTS) - Navyše meteorológovia predpovedajú slnečné a teplé počasie. Všetko teda dokonale nahráva možnosti oslavovať vonku, s priateľmi, pri pive.Medzinárodný deň piva oslavujú milovníci piva z celého sveta každoročne v prvý augustový piatok. Jeho cieľom je vychutnať si výnimočnú chuť piva s priateľmi a zároveň vzdať hold tým, ktorí s láskou varia a čapujú pivo.Pivo je sympaťák a dobrý parťák. Potvrdzujú to aj výsledky májového európskeho prieskumu vnímania piva, ktorý sa uskutočnil aj na Slovensku. Pivo má u nás dobrý imidž – získalo 70 bodov zo 100, čím sa Slovensko medzi 29 európskymi krajinami, kde sa skúmala popularita piva, umiestnilo na 11. mieste. Zároveň je aj obľúbeným nápojom – viac ako 66% opýtaných si ho dopraje niekoľko krát do týždňa alebo aspoň raz za dva týždne. Potvrdzujú to aj údaje slovenských pivovarov. Posedieť si na pive v pube či v krčme chodí asi tretina slovenských milovníkov piva, pričom na pivo najradšej chodíme s priateľmi alebo kolegami, a čoraz častejšie aj s partnerom či partnerkou. „,“ vyzdvihuje viaceré pozitíva piva zistené z prieskumu, prezidentka Slovenského združenia piva a sladu.Slovenské združenie výrobcov piva a sladu prináša pár tipov a rád, ako si užiť s pivným oslávencom tento deň čo najlepšie.dohodnite sa s priateľmi a spríjemnite si horúce letné popoludnie pivom - choďte k vode, alebo len tak, sadnite si na pivo a debatujte o živote.ochutnajte s priateľmi rôzne pivá; klasické ležiaky ako aj špeciály od remeselných pivovarov. Skúste zároveň párovať pivo s vhodným typom jedál.ak poznáte, niekoho, kto ľúbi pivo, darujte mu „oslávenca“. Pivo ako darček bude určite chutiť ešte lepšie.Pivovary a sladovne zamestnávajú na Slovensku asi 1500 ľudí. Ďalšie stovky ľudí pivo čapujú a podávajú v pivárňach, baroch a reštauráciách. Ak poznáte niekoho, kto sa venuje pivu s láskou a nasadením, dajte mu vedieť, že má Váš obdiv, vďaku a rešpekt.Takže poháre hore: Všetko najlepšie, pivo! A na zdravie!