V piatok štartuje Ródeo Muráň

Foto: Ródeo Muráň Foto: Ródeo Muráň

Foto: Ródeo Muráň Foto: Ródeo Muráň

Ródeo Muráň 19. – 20. júl 2019

Piatok 19.7. 2019

Kentucky Jack

Žobráci

Adam Ďurica

U.K.N.D.



Sobota 20.7. 2019

Ródeo súťaže

Horehronskí chlopi

Cassovia Country Dancers.

Lenka Filipová

Polemic

Tublatanka

Heľenine oči



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júla (OTS) - Už tento týždeň vypukne najlepšie a najstaršie ródeo v Európe! Ródeo Muráň láka do obce v revúckom okrese milovníkov divokého západu a jazdenia na koňoch. Okrem ródeo súťaží sa môžete tešiť na koncerty kapiel a každoročného hosťa festivalu - skupiny Heľenine oči. Prešovská skupina, ktorá pravidelne uzatvára celý festival, oslavuje tento rok 20. výročie na hudobnej scéne a pripravila si nový program! A možno si jej členovia vyskúšajú aj jazdu na elektrickom býkovi!Ródeo Muráň sa chystá na svoj 27. ročník. 19. až 20. júla to v obci Muráň roztočia legendárna Tublatanka, Polemic, Adam Ďurica, U.K.N.D., Lenka Filipová a country kapely Žobráci, Kentucky Jack. Nemôže chýbať každoročný hosť festivalu - prešovská skupina Heľenine oči. Kapela vznikla v roku 1999 v Prešove. Kombináciou prvkov metalu, ska, reggae, folku a rocku sa vo svojich vystúpeniach plných energie a srandy kapela úspešne vyhýba žánrovému zaškatuľkovaniu.“ prezradilKapela Heľenine oči oslavuje tento rok 20 rokov od založenia. Aktuálne má sedem nových singlov, ktoré postupne nahráva a pripravuje k nim aj klipy. Na Ródeu Muráň sa predstaví v zostave Martin Mihalčín – spev, Tomáš Durkáč – basová gitara, Jakub Tirčo – elektrická gitara, Igor Polorecký – elektrická gitara, Paľo Balčák – bicie, Gregor Chalupecký – trombón a Matúš Piasecký – trúbka.“ teší sa27. ročník Ródea Muráň prináša novinku! Na najstaršom a najväčšom ródeu v Európe sa budú konať Majstrovstvá Slovenska v jazde na elektrickom býkovi. Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto má dostatok odvahy!,“ smeje saNenechajte si 19. až 20. júla ujsť najlepšie a najstaršie ródeo v Európe pre všetky vekové kategórie Program je zostavený tak, aby si všetci našli svoj obľúbený žáner. Pre návštevníkov pripravená FUN zóna, kde sú kolotoče a detské atrakcie. Samozrejmosťou sú stánky, nielen s jedlom a pitím, ale aj stánky so suvenírmi, s výrobkami pre milovníkov koní, pre jazdcov, rôzne predmety ako hrnčeky, tričká s tématikou koní a ródea. Gastro stánky zase ponúkajú širokú škálu jedál. Pre tých, ktorí sa rozhodnú stanovať, je pripravené stanové mestečko, a pre ostatných návštevníkov sú k dispozícii dve veľké záchytné parkoviská. Vstupenky na Ródeo Muráň si môžete kúpiť v sieti Ticketportal naVšetky informácie nájdete na https://www.rodeomuran.sk/