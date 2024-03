V piatok vypláva prvá loď s humanitárnou pomocou pre Gazu, oznámila Von der Leyenová

Dočasný prístav na doručenie pomoci

Ľudia zomierajú na podvýživu

8.3.2024 (SITA.sk) - Medzinárodní partneri spúšťajú námorný koridor pre humanitárnu pomoc do Pásma Gazy, pričom prvá loď vypláva už v piatok. Počas návštevy Cypru, kde sa koridor pripravuje, to oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová Koridor otestuje plavidlo španielskej organizácie Open Arms, ktorá čaká v prístave Larnaka na povolenie dodať potravinovú pomoc od americkej charity World Central Kitchen.Von der Leyenová na tlačovej konferencii s cyperským prezidentom Nikosom Christodoulidesom vysvetlila, že Európska únia , Spojené štáty, Spojené arabské emiráty a ďalšie zapojené krajiny spúšťajú koridor s cieľom dodať veľké objemy pomoci do Pásma Gazy v reakcii na tamojšiu „humanitárnu katastrofu“.Americký prezident Joe Biden v pondelok oznámil plán vybudovať dočasný prístav pri Pásme Gazy na pomoc s doručením pomoci.Snahy o dramatický nárast dodávok humanitárnej pomoci signalizujú rastúcu frustráciu v Spojených štátoch a Európe z postupu Izraela vo vojne, ktorú vedie proti militantnému hnutiu Hamas. V palestínskej enkláve obyvatelia čoraz viac hladujú.Najhoršia je situácia v severnej časti Pásma Gazy, ktorá je mesiace izolovaná a utrpela dlhé výpadky v dodávkach potravín. Lekári z dvoch tamojších nemocníc hlásia najmenej 20 úmrtí súvisiacich s podvýživou.