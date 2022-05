V Piešťanoch aj Smrdákoch opäť vo veľkom štýle otvoria letnú kúpeľnú sezónu

V Piešťanoch po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou opäť vo veľkom štýle otvoria letnú kúpeľnú sezónu. Na prvý júnový víkend pripravujú v známom kúpeľnom meste celú sériu podujatí od koncertov cez rôzne prednášky až po tradičnú prehliadku historických vozidiel Piešťanské zlaté stuhy – Councour d'Elegance.

28.5.2022 (Webnoviny.sk) -„Letnú sezónu otvoríme tradičnou slávnosťou a následným niekoľkodňovým happeningom. Môžem však s radosťou konštatovať, že sezóna rôznych akcií a festivalov je v Piešťanoch už niekoľko týždňov v plnom prúde,“ povedal viceprimátor Piešťan Michal Bezák.Po minuloročnom nultom ročníku sa podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiany Nevolnej opäť uskutoční aj Art Nouveau Festival Zlatý vek Piešťan, ktorý priblíži zlaté časy známeho kúpeľného mesta, kedy do Kúpeľov Piešťany prichádzali významné osobnosti spoločenského a umeleckého života, ale aj vládnucich monarchií.Už túto nedeľu otvoria letnú kúpeľnú sezónu aj v Smrdákoch v okrese Senica. Súčasťou celodenného programu je podľa výkonného riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie Martina Lidaja aj slávnostný sprievod, požehnanie prameňov či predvádzanie tradičných remesiel.Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. sú najväčšie kúpele na Slovensku s 200-ročnou históriou. Okrem poskytovania komplexnej kúpeľnej starostlivosti sa venujú aj zabezpečovaniu preventívnych, rehabilitačných a rekondičných pobytov. Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, a.s., sú ich 100-percentnou dcérskou spoločnosťou.