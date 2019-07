V Piešťanoch sprístupnili výstavu Bábiky v krojoch

Na snímke výstava Krojované bábiky Slovenska, ktorá prezentuje bábiky oblečené v ľudových krojoch šitých presne na mieru v Piešťanoch 1. júla 2019. Foto: TASR Martin Palkovič Na snímke výstava Krojované bábiky Slovenska, ktorá prezentuje bábiky oblečené v ľudových krojoch šitých presne na mieru v Piešťanoch 1. júla 2019. Foto: TASR Martin Palkovič

Piešťany 2. júla (TASR) – V Piešťanoch na Malej scéne sa začal v pondelok (1. 7.) šiesty ročník výstavy Bábiky v krojoch, ktorá reprezentuje rôzne regióny Slovenska. TASR o tom informovala hlavná organizátorka výstavy Veronika Cétliová.Ide o bábiky oblečené v ľudových krojoch, ktoré sú im šité presne na mieru. Svoje bábiky, ktorých je 112, tam predstavuje 12 autoriek. "Sú rôzne kategórie bábik. Tie najstaršie vyšívali ešte staré matky a sú ženy, ktoré sa venujú ich reštaurovaniu. Druhá kategóriou sú nové bábiky, ktorých tvorkyne sa držia starých vzorov. Ak sú dôsledné, tak tam nepustia umelé vlákna. Potom sú bábikárky, ktoré vyrábajú nové kroje s použitím artefaktov zo starých. Aj to má istý pôvab a hodnotu," uviedla Cétliová.Kedysi podobné bábiky dostávali dievčatá, keď sa vydali. Teraz ide o vzácne zberateľské diela, o ktoré je veľký záujem. "Treba povedať, že tieto bábiky nie sú na hranie, ide o zberateľské predmety. Najväčší záujem o ne majú ľudia, ktorí žijú v zahraničí a korene majú na Slovensku. Kedysi sa takéto bábiky dávali neveste, keď sa vydala. Mal to byť symbol prelomu v živote. Kroj mala z oblasti, odkiaľ pochádzala, aby nezabudla, odkiaľ je. Keď to teraz ľudia zo zahraničia kupujú, robia to z podobných dôvodov, aby nezabudli," doplnila organizátorka výstavy.Výstava je verejnosti prístupná do 31. júla.