V pléne Európskeho parlamentu sa preberala aj tragická smrť Jozefa Chovanca na belgickom letisku

Policajné násilie

Zábery z letiska

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Stredobodom utorkovej rozpravy v pléne Európskeho parlamentu (EP) o policajnom násilí bola tragická smrť slovenského občana Jozefa Chovanca v roku 2018. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR „Z vlastnej skúsenosti viem, že presadiť akýkoľvek bod do agendy rokovania EP je veľmi zložité a vyžaduje si to veľa politického úsilia,“ uviedol na margo rozpravy šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS).Utorková rozprava na pôde EP podľa neho dokazuje, že o život prišiel za doposiaľ nevyšetrených okolností Slovák, ale zároveň aj občan Európskej únie „Pritom je už teraz jasné, že bol vystavený policajnému násiliu, ktoré nemá miesto v demokratickej spoločnosti. Oceňujem, že po stanovisku vlády SR, Národnej rady SR a aj od poslancov EP prichádza jasné očakávanie, že tento prípad bude vyšetrený a zodpovední budú postavení pred súd,“ uviedol Korčok.Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.Spravodajský portál Sme.sk priniesol 20. augusta informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad telom občana SR Jozefa Chovanca hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.