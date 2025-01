V. Plevčík: Na nakrúcanie filmu Duchoň nikdy nezabudnem

Herec Vladislav Plevčík má za sebou úspešný rok. Okrem účinkovania na divadelných doskách nakrúcal dobový hudobný film Duchoň, v ktorom stvárňuje jedného z najobľúbenejších spevákov posledných desaťročí. Za postavu Andyho v inscenácii hry Dáš to! získal v závere roka 2024 výročnú cenu Literárneho fondu. "Je to rola, ktorá prejde veľmi zaujímavým vývojom. Teším sa, že si to ľudia, ktorí to videli, všimli a ocenili. Bola to odmena dostať takúto oblúkovú postavu, je tam čo robiť celý večer," povedal Plevčík.





V novom roku bude môcť presvedčiť o svojich kvalitách aj filmových divákov. Na nakrúcanie filmu Duchoň, ktorý príde do kín v lete 2025, v roku, keď si fanúšikovia speváckej legendy pripomenú 75 rokov od narodenia Karola Duchoňa a zároveň 40 rokov od jeho smrti, podľa vlastných slov nikdy nezabudne. Plevčík priznal, že mal nezvykle dostatočný čas na prípravu postavy, aj vďaka tomu si z nakrúcania očakávanej snímky odniesol mnoho návykov.Osvojil si výrazové prostriedky, ktoré boli potrebné na stvárnenie slávneho speváka, počnúc úpravou reči až po mimiku. "Postupne sa ich zbavujem a snažím sa ich neprepašovať na javisko, niekedy mi ujdú pohľady a gestá, ktoré by som ja ako Vladko kedysi neurobil," prezradil 32-ročný Bratislavčan, ktorého umeleckí maskéri menili na Duchoňa niekedy až päť hodín.Hudba bude hrať vo filme kľúčovú úlohu. Plevčík povedal, že si k Duchoňovým piesňam vybudoval obrovský a pekný vzťah. "Mám ich veľmi rád, našiel som piesne, ktoré ľudia nepoznajú, sú naozaj nádherné, začínajú ich počúvať mladí ľudia. Mám pocit, že sa vracia hudobný trend základného orchestra, uši sú už zrejme otrávené digitálnym zvukom, ktorým sme ohlúpení. Mladí ľudia určite moderné žánre nezatratia, ale skutočný zvuk hudby sa im viac prihovára, je im sympatickejší," myslí si herec, ktorý pôsobí v bratislavskom Divadle Nová scéna. Vylúčil, že by medzi kolegov prišiel s nápadom uviesť Duchoňa na jeho javisku v muzikálovej podobe. "Nikdy v živote to neurobím, moja interpretácia je vo filme a tam sa to aj končí."Plevčík chce od roku 2025, aby sa nenaplnili predpovede pesimistov o tom, že bude jeden z najnáročnejších a poznamenaný vojnami. "Veľmi ma mrzí, keď vidím, že si ľudia ubližujú. Je to zbytočné, pretože ako Jim Morrison povedal - nikto z nás odtiaľto nevyviazne živý. Za seba hovorím, že je škoda si čas na tejto planéte a v tomto živote ničiť a ubližovať si. Je mi to veľmi ľúto, že toto robia ľudia medzi sebou, bodaj by to tak nebolo," uzavrel.