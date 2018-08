V Plzni pochovali posledného z troch vojakov zabitých v Afganistane

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 17. augusta (TASR) - V Plzni prebehla v piatok popoludní posledná rozlúčka s 24-ročným Patrikom Štěpánkom, najmladším z trojice českých vojakov, ktorí 5. augusta zahynuli pri atentáte v Afganistane.Smútočný obrad sa podľa servera iDNES.cz uskutočnil v kostole Panny Márie Ružencovej v Plzni-Slovanoch za účasti približne troch stoviek ľudí. Štěpánka pochovali so všetkými vojenskými poctami, tak ako v uplynulých dňoch jeho dvoch kolegov.Pred začiatkom pohrebu preleteli nad plzenským kostolom bojové lietadlá českej armády. Medzi smútočnými hosťami boli aj minister obrany ČR Lubomír Metnar a náčelník generálneho štábu českých ozbrojených síl Aleš Opata.Pohreb sa na prianie rodiny konal bez prítomnosti médií.Patrik Štěpánek z obce Mokrouše v okrese Plzeň pôsobil v armáde ČR len tri roky. Na svoju prvú misiu do Afganistanu odišiel v polovici apríla tohto roku.Pri teroristickom útoku v Afganistane zomreli 5. augusta okrem Štěpánka ešte Martin Marcin a Kamil Beneš. Zahynuli počas pešej hliadky neďaleko základne Bagram, keď sa v ich blízkosti odpálil samovražedný atentátnik. Z vyšetrovania útoku vyplynulo, že Česi padli do vopred pripravenej pasce.Všetci traja slúžili pri mechanizovanom prápore v Tábore. Pohreb Martina Marcina sa uskutočnil v utorok v Chomutove, Kamila Beneša pochovali vo štvrtok v Hlubokej nad Vltavou.Osud troch vojakov vyvolal v ČR vlnu solidarity, v rámci ktorej občania poslali na osobitné konto vojenského fondu solidarity do štvrtka vyše sedem miliónov korún.Prezident ČR Miloš Zeman 28. októbra udelí trojici padlých vojakov in memoriam medailu za hrdinstvo.