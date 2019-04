V pohoriach platí malá lavínová hrozba, počas dňa stúpne na miernu

Ilustračné foto. Foto: TASR- Gabriel Lipták Foto: TASR- Gabriel Lipták

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 10. apríla (TASR) – V slovenských pohoriach platí od stredajšieho rána malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Počas dňa však ohrozenie vo vyšších polohách stúpne na mierne, na druhý stupeň.Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby informoval, že v pohoriach prevláda typická jarná situácia. Snehová pokrývka je všeobecne dobre spevnená, no vplyvom oteplenia sa jej stabilita znižuje.upozornil.Ráno bolo na horách jasno až polooblačno, na podhorí miestami hmlisto. Teplota vzduchu dosahovala v najvyšších polohách mínus dva až nula, v stredných polohách plus dva až plus šesť stupňov Celzia. Fúkal premenlivý vietor s rýchlosťou väčšinou do piatich metrov za sekundu.