V Poľsku potvrdili prípad nákazy cholerou

21.7.2025 (SITA.sk) - Nákazu cholerou diagnostikoval na severozápade Poľska u staršej ženy, ktorá bola niekoľko dní hospitalizovaná na internom oddelení nemocnice v meste Stargard. Informuje o tom web polsatnews, pre ktorý to potvrdil poľský hlavný hygienický inšpektor Paweł Grzesiowski.Ženu previezli do nemocnice v Štetíne. Dvadsaťšesť ľudí je v karanténe. „Výsledky potvrdili dve nezávislé laboratóriá. Je to pre nás prekvapujúce, keďže sme v posledných rokoch v Poľsku takéto prípady nezaznamenali,“ konštatoval Grzesiowski.Hlavný hygienický inšpektor dodal, že sa pátra po možnom zdrojom nákazy. „Vyšetrujeme, kde sa pacientka mohla nakaziť, keďže necestovala do zahraničia. Toto je momentálne naša hlavná starosť," zdôraznil. Cholera je nebezpečná a nákazlivá hnačková infekčná choroba. Šíri sa kontaminovanými potravinami alebo vodou.