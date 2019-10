V Poľsku prebiehajú parlamentné voľby

Poľská volička si pripravuje hlasovací lístok počas hlasovania v parlamentných voľbách vo volebnej miestnosti vo Varšave 13. októbra 2019. Občania Poľska v nedeľu hlasujú v parlamentných voľbách o zložení dolnej snemovne parlamentu (Sejmu) a Senátu. Favoritom je vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), informovala agentúra AP. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 13. októbra (TASR) - Občania Poľska dnes hlasujú v parlamentných voľbách o zložení dolnej snemovne parlamentu (Sejmu) a Senátu. Favoritom je vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), informovala agentúra AP.Viac ako 30 miliónov registrovaných voličov si vyberá 460 poslancov dolnej snemovne a 100 senátorov. Volebné miestnosti sa otvorili o 07:00 SELČ a zatvoria sa o 21:00 SELČ.Podľa prieskumov by parlamentné voľby mala vyhrať PiS, ale zatiaľ nie je jasné, či získa aj väčšinu potrebnú na to, aby zostavovala vládu.Voľby podľa AP sprevádzajú obavy v súvislosti so zachovaním demokracie v krajine.Strana PiS má podľa piatkových výsledkov prieskumu inštitútu pre výskum trhu Kantar 40-percentnú podporu obyvateľov. Opozičnú centristickú a proeurópsku Občiansku koalíciu (KO) podporuje 26 percent ľudí. KO združuje okrem iných aj centristickú Občiansku platformu (PO), propodnikateľskú liberálnu stranu Moderná (Nowoczesna), proeurópsku liberálnu Iniciatívu Poľska a Zelených.