V Poľsku rastie nespokojnosť veriacich, katolícku cirkev preto opúšťa čoraz viac ľudí

Ľudia, ktorí odišli vraj neboli nábožní

Cirkev údajne maskuje skutočné počty

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - V Poľsku rastie počet ľudí, ktorí sa chystajú formálne vystúpiť z katolíckej cirkvi. Tvrdia to miestni aktivisti, na ktorých sa odvoláva spravodajský portál Euronews. V krajine rastie nespokojnosť s konaním cirkvi, napríklad pre podporu prísneho interrupčného zákona.Cirkevní predstavitelia v Poľsku tvrdia, že mnohí ľudia opúšťajúci cirkev v prvom rade neboli vôbec nábožní. Nie je však jasné, koľko takýchto ľudí už odišlo.„Pravdepodobne sú to rozhodnutia ľudí, ktorí v spoločenstve katolíckej cirkvi už dlho formálne neboli,“ konštatoval riaditeľ odboru katolíckej vedy v diecéze Varšava-Praga Piotr Pierzchala. On sám podľa jeho slov zažil len štyri takéto situácie.Krzysztof Gwizdala, ktorý je vlastníkom webstránky www.apostazja.eu venovanej vystúpeniu z cirkvi, však poukazuje na prudký nárast takýchto prípadov. Tento rok dosiaľ vystavilo žiadosť o vystúpenie z cirkvi až 3 000 ľudí, čo je šesťnásobne viac ako minulý rok.Cirkev podľa Gwizdalu maskuje skutočný počet takýchto ľudí, pretože nie je priaznivý.„V roku 2020 bolo podľa krakovského biskupa v jeho oblasti zhruba 450 týchto apostázií. V roku 2020 bolo len na mojej webstránke v tom istom období 3 000 vyhlásení o vystúpení vygenerovaných v krakovskej diecéze a musíme si uvedomiť, že existuje viac webových stránok, ako je tá moja, s formulármi pripravenými na tlač,“ povedal.