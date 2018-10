V Poľsku sa časť sudcov Najvyššieho súdu vrátila do práce

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 22. októbra (TASR) - Niekoľko sudcov poľského Najvyššieho súdu sa v pondelok vrátilo do práce z vládou nanúteného dôchodku. Ich návrat bol možný po tom, ako Európsky súdny dvor v piatok schválil návrh Európskej komisie (EK) okamžite pozastaviť aplikáciu poľského zákona o Najvyššom súde.Šiestich sudcov, ktorí sa vrátili k svojej práci, v pondelok pred budovou súdu vítali desiatky ľudí, informovala agentúra AP.Medzi navrátilcami bola aj prvá predsedníčka Najvyššieho súdu Malgorzata Gersdorfová, ktorá uviedla, že verdikt Európskeho súdneho dvora súdny rozkazpre sudcov.Gersdorfová vyzvala všetkých sudcov donútených odísť do dôchodku, aby sa vrátili do práce. Všetkých ich tam očakávajú tento týždeň, uviedol hovorca Najvyššieho súdu Michal Laskowski.Skupina celkovo 23 sudcov poľského Najvyššieho súdu bola v júli tohto roku donútená ísť do dôchodku, pretože začal platiť nový zákon, ktorý znížil dôchodkový vek pre sudcov zo 70 na 65 rokov.Vedúci predstavitelia EÚ tento zákon napadli na Európskom súdnom dvore, ktorý v piatok vydal dočasný príkaz na pozastavenie platnosti zákona a nariadil umožniť návrat sudcov donútených odísť do dôchodku. Rozhodnutie o samotnom zákone sa očakáva neskôr.Uznesenie súdu EÚ bolo ranou pre poľskú konzervatívnu vládu, ktorá trvá na tom, že chce odstrániť sudcov pôsobiacich ešte počas komunistickej éry. Tvrdí tiež, že justičnou reformou napráva skorumpovaný a nespoľahlivý súdny systém. Kritici sa však obávajú oslabenia nezávislosti súdov.