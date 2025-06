V Poľsku sa koná druhé kolo prezidentských volieb, pôjde o mimoriadne tesný súboj

Desaťtisíce ľudí

1.6.2025 (SITA.sk) - V Poľsku sa v nedeľu koná druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom sa očakáva mimoriadne tesný výsledok. Stoja proti sebe proeurópsky starosta Varšavy Rafal Trzaskowski a nacionalistický historik Karol Nawrocki Podľa posledných prieskumov majú obaja kandidáti zhodnú podporu. Trzaskowského podporujú vládni centristi, zatiaľ čo za Nawrockým stojí opozícia vedená stranouObaja kandidáti sa pred druhým kolom snažili získať voličov naprieč politickým spektrom. „Sľubujem vám, že budem prezidentom, ktorý spája a je pripravený hovoriť so všetkými,“ vyhlásil Trzaskowski na mítingu vo Varšave. Nawrocki v rovnakom čase usporiadal vlastné zhromaždenie, pričom na oboch akciách sa zišli desaťtisíce ľudí.Víťazstvo Trzaskowského by posilnilo pozíciu premiéra Donalda Tuska , bývalého predsedu Európskej rady , ktorý sa vrátil k moci po voľbách v roku 2023. Naopak, úspech Nawrockého by mohol spochybniť silnú poľskú podporu Ukrajiny, keďže Nawrocki je proti členstvu Kyjeva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) a kritizuje výhody pre ukrajinských utečencov.V prvom kole 18. mája získal Trzaskowskihlasov, kým Nawrocki prilákalvoličov. Kandidáti krajnej pravice spolu dosiahli, čo dáva Nawrockému väčší potenciál na získanie ich hlasov. Nawrocki pomerne rýchlo súhlasil s podmienkami lídra krajnej pravice Slawomira Mentzena, vrátane sľubu vetovať zákony o zvyšovaní daní, obmedzovaní slobody slova či ratifikácii členstva Ukrajiny v NATO.Trzaskowski sa snažil osloviť pravicových voličov bez toho, aby stratil podporu naľavo. S Mentzenom sa stretol v jeho podniku, kde diskutovali aj pri pive, no odmietol akceptovať jeho podmienky.Výsledok volieb môže byť známy až v pondelok. „Bola by som opatrná s otváraním šampanského už v nedeľu večer,“ varuje politologička Anna Materská-Sosnowská.