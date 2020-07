V Poľsku sa zrazil autobus s dvoma kamiónmi, jedno z áut prevážalo nebezpečný materiál

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.7.2020 (Webnoviny.sk) - Pri poľskom meste Čestochova sa zrazili dve nákladné autá a autobus. Prípad si vyžiadal 32 zranených, medzi nimi sú aj cudzinci. Námestník poľského ministra zdravotníctva Waldemar Kraska potvrdil, že po štvrtkovej nehode do nemocnice previezli šesť ľudí s vážnymi zraneniami v oblastiach hlavy, hrudníka a so zranenými končatinami.Ministerstvo zdravotníctva požiadalo armádu o uvoľnenie zdravotníckej helikoptéry s cieľom pomôcť s prevozom pacientov s najvážnejšími zraneniami do nemocnice.Hovorca miestnej polície Marcin Pudlo uviedol, že najprv sa zrazili dve nákladné autá, do ktorých následne vrazil autobus. Jedno z áut prevážalo nebezpečný materiál a začalo horieť. Dodal, že dokumenty súvisiace s nákladom zhoreli v plameňoch.