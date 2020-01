V Poľsku uznali ústavného sudcu za vinného z hanobenia dobrého mena

Archívna snímka, Malgorzata Gersdorfová. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 2. januára (TASR) - Varšavský okresný súd vo štvrtok rozhodol, že bývalý prokurátor a súčasný sudca Ústavného súdu Stanislaw Piotrowicz, ktorého do tejto funkcie nominovala poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), je vinný z hanobenia dobrého mena dvoch poľských sudcov, ktorých označil za "". Informovala o tom agentúra AP.Predsedníčka najvyššieho súdu Malgorzata Gersdorfová a sudca Krzysztof Raczka podali na Piotrowicza žalobu za porušenie ich osobných práv. Piotrowicza totiž v auguste 2018 na zasadnutí Národnej súdnej rady (KRS) počas verejných protestov proti kandidátom do funkcie sudcov Ústavného súdu, ktorých nominovala strana PiS, vyhlásil, že niektorí sudcovia nespĺňajú potrebné štandardy a mali by byť nahradení a podporil nominantov PiS.Piotrowicz má zaplatiť pokutu vo výške 20.000 zlotých (4701 eur) vo forme daru neziskovej organizácii SOS detské dedinky a dotknutým sudcom sa za svoje výroky verejne ospravedlniť.Piotrowicz sa však proti rozsudku ešte môže odvolať.Verdikt varšavského súdu je mimoriadne významný v čase, keď pravicová PiS podniká kroky namierené proti obmedzovaniu právomocí a posilňovaniu kontroly nad súdmi, poznamenala AP.