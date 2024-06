V Poľsku zatkli od decembra 18 ľudí pre plánovanie sabotáží, podľa Siemoniaka sú tieto činy súčasťou širšieho plánu

Sabotáže naprieč Poľskom

Kybernetické útoky

3.6.2024 (SITA.sk) - Poľsko od decembra zatklo 18 ľudí obvinených z vykonávania nepriateľských aktivít alebo plánovania sabotáže v mene Ruska a Bieloruska, ktoré zahŕňali aj plány na zavraždenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského V pondelok to na tlačovej konferencii oznámil poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak . Desiati zatknutí sa podľa ministra priamo zapojili do plánovania rôznych foriem sabotáže naprieč Poľskom.Poľské úrady spájajú niektoré nedávne podpaľačské incidenty alebo pokusy o podpaľačstvo s agentmi sponzorovanými Ruskom. Podľa komuniké agentúry pre vnútornú bezpečnosť sú medzi zatknutými v posledných mesiacoch poľskí, bieloruskí a ukrajinskí občania.Sabotážne činy boli podľa Siemoniaka zjavne súčasťou širšieho plánu, ktorý zahŕňa aj kybernetické útoky, vytláčanie migrantov v Bielorusku cez hranicu do Poľska a ohrozovanie bezpečnosti krajiny.„Nepochybujeme, že na žiadosť cudzej krajiny, Ruska, sú aktívni ľudia, ktorí sú pripravení ohroziť životy, zdravie a majetok poľských občanov,“ povedal minister.