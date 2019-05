V pondelok a vo štvrtok absolvujú žiaci pohovory na stredné školy

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 13. mája (TASR) – V pondelok a vo štvrtok 16. mája sa na celom Slovensku konajú prijímacie skúšky na stredné školy. V aktuálnom školskom roku je na základných školách približne 38.700 deviatakov, prijímacie skúšky okrem toho absolvuje aj časť žiakov piatych ročníkov základných škôl. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Stredné školy ponúkajú približne 54.000 voľných miest, v prípade osemročného štúdia na gymnáziách ide o necelých 2600 miest.uviedlo ministerstvo školstva. Stredné školy v spolupráci so zamestnávateľmi ponúkajú uchádzačom o štúdium aj vstup do duálneho systému vzdelávania. V súčasnosti je pre školský rok 2019/2020 vytvorených vyše 5000 miest v tomto systéme, pričom tento počet ešte nie je konečný.Prijímacie skúšky čakajú všetkých žiakov, ktorí si vyberú odbor s maturitou. Na väčšine škôl sú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Odborné školy môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov, ako sú napríklad fyzika, chémia, prírodopis či cudzie jazyky. Zoznam profilových predmetov na prijímacie skúšky podľa odborov štúdia pre školský rok 2019/2020 je zverejnený na stránke ministerstva školstva.uviedol rezort školstva. Pri rozhodovaní o prijatí taktiež zohľadní, či je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu.Ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole.uzavrelo ministerstvo školstva.