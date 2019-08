V pondelok budú na väčšine Slovenska horúčavy, večer búrky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) - V pondelok bude na väčšine územia Slovenska horúco, teplota môže miestami vystúpiť až na 36 stupňov Celzia. Na svojej stránke na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy 1. a 2. stupňa pre väčšinu územia Slovenska. V platnosti budú od 13:00 do 19:00 h.Večer by horúčavy mali vystriedať búrky. Najmä na západe Slovenska môže spadnúť 20 - 40 milimetrov zrážok. Hrozí preto zvýšenie hladiny malých vodných tokov a zatopenie pivníc, podjazdov a podchodov. Okrem toho môžu padať krúpy a fúkať silný vietor s rýchlosťou v nárazoch do 85 kilometrov za hodinu. Výstraha pred búrkami platí od pondelka 21:00 až do utorkového rána.