V ponuke Kauflandu nájdete hydinu a vajcia predovšetkým zo Slovenska

7.5.2020 (Webnoviny.sk) -Kaufland dlhodobo podporuje slovenských dodávateľov a tým posilňuje domácu ekonomiku a podporuje zvyšovanie zamestnanosti v regiónoch. Inak to nie je ani v prípade dodávateľov hydiny či vajec. "Podiel predaja kurčiat a kuracích dielov pochádzajúcich zo Slovenska na našich pultoch bol v roku 2019 viac ako 76 %, 23-percentný podiel tvorili produkty s českým pôvodom a zvyšný 1-percentný podiel produkty so slovinským pôvodom, výhradne z renomovaných certifikovaných výrobných závodov. Z iných krajín tieto produkty neodoberáme," zdôraznila Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko. Spoločnosť tak reaguje na štatistiky, ktoré boli tento týždeň zverejnené na základe prieskumu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.Jediný sortiment v rámci hydiny, ktorý je potrebné dovážať, sú husi, kačice a morky, ktoré slovenskí dodávatelia v zásade neponúkajú. Tieto pochádzajú prevažne z chovov v Maďarsku. Minulý rok reťazec rozšíril aj vlastnú privátnu značku K-Purland o hydinové produkty od poctivých a overených slovenských a českých farmárov. "Produkty pod našou vlastnou značkou prechádzajú dôkladnou kontrolou od chovu zvierat až po balenie výrobkov a musia spĺňať nami dané prísne parametre a špecifikácie. Keďže mäso sa z hľadiska výroby a manipulácie považuje za rizikovú komoditu, všetci naši dodávatelia mäsa a mäsových výrobkov musia mať zavedené efektívne systémy zaistenia štandardov kvality a preukázateľné certifikácie výrobných miest aj baliarní," doplnila hovorkyňa.V prípade slepačích vajec od slovenských dodávateľov predstavoval minulý rok podiel na predaji 97%. "Je pre nás dôležité ponúkať hlavne vajcia slovenského pôvodu, iba v prípade ich akútneho nedostatku dopĺňame ponuku od dodávateľov z Česka," vysvetlila Lucia Langová. Reťazec prihliada aj na podmienky na farmách. "Záleží nám na tom, aby vajcia, ktoré ponúkame, spĺňali aj najprísnejšie štandardy kvality. Dôležitý je však pre nás aj humánny chov nosníc, preto sme sa v roku 2017 rozhodli pridať k iniciatíve za obmedzenie klietkového chovu. Zaviazali sme sa, že do roku 2025 úplne vyradíme z ponuky vajcia z klietkového chovu," dodala hovorkyňa. Dnes tak zákazníci nájdu v ponuke prevažne vajcia pochádzajúce z podstielkového a voľného chovu.Podiel slovenskej hydiny a vajec na pultoch Kauflandu je pritom nadpriemerný aj z pohľadu počtu vystavení. Z dát prieskumu GfK z júla 2019 o podiele vystavených slovenských produktov v reťazcoch vyplynulo, že kým priemerný podiel v rámci hydiny je 59 %, v Kauflande je to až 62 %. Pokiaľ ide o absolútny počet vystavení slovenských výrobkov, v Kauflande ich je na pultoch až 60, čo je takmer dvojnásobok priemeru (31). Ešte jednoznačnejšie vychádza toto porovnanie v prípade slovenských vajec. Priemerný podiel slovenských výrobkov v regáloch slovenských obchodov je 70 %, zatiaľ čo v Kauflande je to až 86 % a toto číslo medziročne neustále stúpa. V absolútnych číslach vystavení slovenských výrobkov má Kaufland v predajniach 130 výrobkov oproti celoslovenskému priemeru na úrovni 44. Vystavením produktov sa zvyšuje ich viditeľnosť a tým aj ich predajnosť.Pre reťazec je veľmi dôležitá podpora slovenských dodávateľov v prípade hydiny, vajec aj všetkých ostatných druhov sortimentu. I keď aktuálna situácia predstavuje výrazný tlak na sektor potravinárstva, Kaufland deklaruje svoju podporu, pretože vďaka silnej slovenskej produkcii je možné podržať slovenskú ekonomiku a zabezpečiť v regiónoch zamestnanosť. "Našou úlohou je ponúkať našim zákazníkom kvalitné produkty a zabezpečiť ich pravidelné dodávky. Vďaka dobrej spolupráci s našimi dodávateľmi sa nám darí tieto záväzky napĺňať. Chceme im preto aj touto cestou vyjadriť svoju podporu. Našou ambíciou je aj naďalej mať na našich pultoch čo najviac výrobkov z domácej produkcie," uzavrela Lucia Langová.Informačný servis