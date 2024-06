Efektívne využitie ľudského potenciálu

Petície za zachovanie pobočiek

25.6.2024 (SITA.sk) - V Poprade na tri mesiace zatvoria dve pobočky pošty, a to na Podtatranskej a Dostojevského ulici. O dočasnom uzatvorení od 1. júla do 30. septembra informovala samospráva na svojej internetovej stránke.Dôvodom je podľa pošty využitie prevádzkovo menej náročného obdobia v roku pre efektívne využitie ľudského potenciálu.„Ide o využitie letného obdobia s priemerne najnižším počtom zákazníkov v roku na efektívne riadenie a koncentráciu zamestnancov pôšt na rozhodujúce pošty s vyššou koncentráciou zákazníkov a s dlhšou časovou dostupnosťou," tlmočilo mesto rozhodnutie Slovenskej pošty Počas dočasného zatvorenia spomínaných pobočiek bude poštové služby v lokalite zabezpečovať najbližšia pošta na Mnoheľovej ulici.Podobné rozhodnutie padlo napríklad aj v prípade pobočky pošty v Spišskej Novej Vsi na sídlisku Západ. Poštu tam podľa zverejnených informácií na stránke mesta dočasne uzatvorili už od 1. júna. Rovnaká pobočka už bola uzatvorená ešte v januári minulého roka z dôvodu racionalizácie.Samospráva za jej znovuotvorenie iniciovala petíciu, na internete ju podpísalo 700 ľudí. Vedenie mesta sa napokon dohodlo s vedením Slovenskej pošty, ktorá tak od polovice marca naďalej poskytovala svoje služby obyvateľom v spomínanej kamennej pobočke.Podobne sa v úvode roka 2023 hovorilo v Poprade o rušení dvoch pobočiek, a to práve spomínaných na sídlisku Západ a na sídlisku Juh v OC Výkrik. Aj v Poprade spisovali petíciu. Mesto však po rokovaní so Slovenskou poštou napokon vlani vo februári informovalo, že z kamenných pôšt nebude aktuálne zrušená žiadna pobočka.O zrušení pobočky na sídlisku Západ sa hovorilo aj v roku 2022. Vtedajšia hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková pre SITA vysvetlila, že spolu s poštou na Dostojevského ulici ide o podacie pošty, ktoré teda nevykonávajú výdaj oznámených zásielok, a ani tieto pobočky sa nevyhli kontinuálne sa znižujúcemu záujmu klientov o poskytované služby.