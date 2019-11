V Poprade našli dobodaného prokurátora

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Poprad 28. novembra (TASR) - Prokurátora Okresnej prokuratúry v Poprade, ktorého vo štvrtok našli doma s bodným poranením brušnej dutiny, v súčasnosti hospitalizovali a je mimo ohrozenia života. Orgány činné v trestnom konaní zatiaľ pracujú s pravdepodobnou verziou, ktorá cudzie zavinenie nepotvrdzuje. Stanovisko Generálnej prokuratúry SR tlmočila pre TASR hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová.Viaceré médiá informovali, že útok neprežil. Podľa medializovaných informácií bol dobodaný a má ísť o námestníka popradskej okresnej prokuratúry Jána Škovranka.Polícia krátko po prvých zverejnených informáciách demetovala správu o jeho smrti. "Dementujeme zverejnené informácie niektorých médií, podľa ktorých zomrel prokurátor, ktorý bol nájdený so zraneniami dnes v Poprade," uviedli policajti na sociálnej sieti.Na mieste, kde našli dobodaného prokurátora Okresnej prokuratúry v Poprade, je vyšetrovací tím. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová to pre TASR uviedla s tým, že sa tam uskutočňujú procesné úkony."Vzhľadom na citlivosť situácie vyšetrovateľ rozhodne, kedy podá k prípadu aj bližšie informácie," uviedla hovorkyňa.Hovorkyňa popradskej nemocnica Sylvia Galajda potvrdila, že je hospitalizovaný práve na jednom z ich oddelení."Bližšie informácie k jeho zdravotnému stavu zatiaľ nevieme poskytnúť," uviedla Galajda s tým, že pacienta prijali na centrálnom príjme, odkiaľ ho previezli na ďalšie pracovisko nemocnice."Výzvu na tiesňovú linku 155 sme prijali krátko po 8. hodine s tým, že pomoc potrebuje zranený muž. Záchranári ho ošetrili a s bodným poranením brucha previezli pri vedomí do nemocnice," doplnila hovorkyňa Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.