Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 17.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klaudia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. novembra 2025

V Poprade polícia zadržala medzinárodnú skupinu „shockcall“ podvodníkov


Tagy: Podvodníci podvody slovenská polícia

Slovenská polícia v spolupráci s nemeckou zadržala v piatok 14. novembra v Poprade medzinárodnú skupinu podvodníkov. Zo Slovenska organizovali podvody typu „shockcall“. Volali na nemecké pevné linky ...



Zdieľať
policia policajne auto 676x487 17.11.2025 (SITA.sk) - Slovenská polícia v spolupráci s nemeckou zadržala v piatok 14. novembra v Poprade medzinárodnú skupinu podvodníkov. Zo Slovenska organizovali podvody typu „shockcall“.


Volali na nemecké pevné linky a pod legendou dopravnej nehody sa vydávali za policajtov, aby od seniorov vylákali peniaze a šperky. Informovala o tom v pondelok polícia na sociálnej sieti.

Kriminálna polícia z Popradu spolu s Pohotovostným policajným útvarom z Prešova zadržala osem osôb priamo pri páchaní trestnej činnosti.

Prešovský krajský vyšetrovateľ ich obvinil z pokračovacieho zločinu podvodu v štádiu pokusu a podal návrh na väzobné stíhanie. Z dôvodu pokračujúcich procesných úkonov polícia nateraz nemôže poskytnúť viac informácií.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - V Poprade polícia zadržala medzinárodnú skupinu „shockcall“ podvodníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Podvodníci podvody slovenská polícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Brutálny zásah proti demonštrácii študentov v roku 1989 viedol k pádu totality, Nežná revolúcia zmenila našu krajinu
<< predchádzajúci článok
Slovensko ako prvé oficiálne potvrdilo v Belehrade svoju účasť na EXPO 2027

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 