V Poprade pribudli školáci, začali vo vynovených priestoroch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 5. septembra (TASR) – Do školských lavíc základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad zamierilo v pondelok (3.9.) približne 4420 žiakov. V porovnaní s uplynulým rokom to predstavuje nárast o 50 žiakov. Uviedla to vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Poprade Edita Pilárová s tým, že v samotných školách bolo rušno aj počas prázdnin.„ZŠ s materskou školou (MŠ) na Vagonárskej ulici si zrekonštruovala kuchyňu a samospráva financovala obnovu sociálnych zariadení a šatní v ZŠ s MŠ Tajovského. Sociálne zariadenia sa modernizovali aj v Spojenej škole na Letnej ulici, viaceré školy maľovali triedy, opravovali podlahy a robili iné drobné udržiavacie práce,“ vymenovala Pilárová. Dodala, že ďalšie kapitálové výdavky mesta poputujú na rekonštrukciu vnútorných strešných zvodov na vonkajšie v rámci ZŠ s MŠ Tajovského a Dostojevského, kde budú musieť ešte rekonštruovať aj prechodovú chodbu do telocvične. „V tomto roku nás čaká ešte aj rekonštrukcia plochej strechy telocvične vo Veľkej vrátane hydroizolácie a zateplenia,“ doplnila Pilárová.Štyri školy, ktoré boli úspešné a získali prostriedky na vybavenie odborných učební zo zdrojov Európskej únie, adaptovali a vynovili priestory tak, aby boli pripravené na inštaláciu nového odborného vybavenia. Ďalšie prostriedky investovala samospráva do budovania multifunkčných ihrísk. „Na dvoch školách, konkrétne na Komenského a Koperníkovej ulici, budujeme multifunkčné športoviská, ktoré by mali byť hotové v priebehu septembra a októbra. Najrozsiahlejšie investície nás čakajú v materských školách na Podtatranskej a Tranovského ulici, kde pôjde o rekonštrukciu priestorov a rozšírenie kapacít. V týchto dvoch škôlkach investujeme na tento účel jeden a pol milióna eur, pričom sme na to získali aj zdroje Európskej únie a štátneho rozpočtu,“ upozornil primátor Popradu Jozef Švagerko.Pokračovať budú aj novonastavené zmeny v školskom stravovaní, ktoré by mali priniesť jednotný, pestrý a vyvážený jedálny lístok. „Našou prioritou je pri zabezpečovaní potravín pre zariadenia školského stravovania orientovať sa na domácich a regionálnych dodávateľov a uprednostniť kvalitu pred cenou,“ uzatvára vedúca odboru školstva.