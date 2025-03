V Poprade si opäť pripomenú prvý transport Židov zo Slovenska do Osvienčimu, tri ženy stále žijú

Mladé dievčatá z východného Slovenska

Vyviezli desiatky tisíc ľudí

16.3.2025 (SITA.sk) - V Poprade si už onedlho viacerými podujatiami pripomenú 83. výročie prvého transportu slovenských židovských dievčat do nacistického koncentračného tábora Auschwitz z 25. marca 1942. Vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok ešte v úvode marca na sociálnej sieti informoval, že tri ženy z tohto transportu sú stále nažive.Odvolal sa pritom na informácie od americkej spisovateľky a filmárky Heather Dune Macadamovej, Ide o autorku knihy 999 Neobyčajné ženy z prvého židovského transportu zo Slovenska do Osvienčimu, ktorá sa dlhodobo venuje téme holokaustu.Podľa svedectiev prežilo vojnu z takmer tisícky dievčat z prvého transportu len približne dvadsať. V novembri 2023 zomrela v Amerike vo veku 98 rokov Regina Pretterová, hovorilo sa vtedy o pravdepodobne poslednej preživšej.„Na Slovensku sme žili v poznatku, že už žiadna preživšia tento transport nie je medzi nami. Dnes však prepisujeme svoje historické poznatky,“ uviedol v úvode marca na sociálnej sieti Korčok.Podľa zverejnených informácií boli v dobytčích vagónoch, ktoré vypravili zo stanice v Poprade dňa 25. marca 1942, aj Antónia Rosenbaum Reichner (100 rokov), Oľga Grosz Lichtig (100 rokov) a Judita Spielberger Mittelman (99 rokov). „Dve z nich žijú v Izraeli a jedna v USA,“ informoval vedúci múzea.Transport z Popradu bol podľa Korčoka vôbec prvým kompaktným židovským transportom, ktorý do tábora Auschwitz dorazil. Boli v ňom mladé dievčatá z východného Slovenska vo veku od 16 rokov. V súvislosti s ich počtom sa však uvádzajú viaceré čísla.Faktom podľa vedúceho Múzea holokaustu v Seredi je, že na samotnom deportačnom zozname je napísaných 999 mien. „Potom sú dve mená vyškrtnuté, čo robí 997. Je však potrebné dodať, že tam bol jeden lekár židovského pôvodu, chlap, ktorý nebol na zozname. Predpokladáme však, že tam, kde bol zaradený, na tom papieri, ešte môžu byť, no nehovorím, že sú, doplnené aj ďalšie mená, aby počet transportu sedel na tisíc,“ priblížil pre agentúru SITA pred rokom.Pripomenul, že s deportáciou začali predstavitelia Slovenského štátu, čím odštartovala prvá vlna deportácií Židov zo Slovenska. V rámci nej bolo do októbra 1942 z územia Slovenska vyvezených takmer 58-tisíc štátnych príslušníkov. Väčšina z nich bola zavraždená, prežilo ich len niekoľko sto.Výročie prvého transportu si pripomenú už v piatok 21. marca v Podtatranskom múzeu v Poprade o 16:00 kultúrnym podujatím. Uskutoční sa v spolupráci so študentmi Strednej odbornej školy polytechnickej Jána Antonína Baťu vo Svite pod vedením pedagóga Vladimíra Andraša, ktorí odprezentujú činnosť dejepisného krúžku Zabudnuté dejiny podtatranského regiónu.V utorok 25. marca bude nasledovať pietna spomienka o 14:00 pri pamätnej tabuli na popradskej železničnej stanici, o 16:00 sa v Tatranskej galérii uskutoční otvorenie výstavy Svedectvá preživších.