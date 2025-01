V Poprade vzniká profesionálne divadlo, svoju činnosť chce odštartovať počas jesene

Rekonštrukcia

Informovala o tom agentúru SITA konateľka spoločnosti, muzikologička a hudobná pedagogička Tatiana Pirníková, podľa ktorej plánujú divadlo pre verejnosť otvoriť už počas jesene.

Veľká scéna

Rozhovory o Divadle

16.1.2025 (SITA.sk) - V Poprade začne v tomto roku pôsobiť profesionálne divadlo. Stane sa tak vďaka Divadlu Poprad, ktoré vzniká v mestskej časti Veľká.Súkromná spoločnosť tam ešte v roku 2021 zakúpila budovu bývalého kina Máj od mesta. Rekonštrukciu chce ukončiť do leta.Spoločnosť Divadlo Viola z Prešova získalo budovu v rámci verejnej obchodnej súťaže, zámerom bolo priniesť do Popradu pravidelný divadelný život. Od mesta odkúpila aj priľahlé pozemky, na ktorých vznikne letná divadelná scéna. S rekonštrukčnými prácami začala v roku 2022.„Dokončujeme vonkajšiu fasádu, pracuje sa na interiéroch. Do leta by mala byť finalizácia ukončená a budova by sa mala začať postupne dostávať do prevádzky,“ ozrejmila postup prác konateľka spoločnosti.Divadlo bude pozostávať z veľkej sály s kapacitou 180 miest a štúdia s 80 miestami a terasou s výhľadom na Tatry. V objekte bude aj kaviareň a bufety. Vonkajšia letná scéna bude mať kapacitu 100 miest.Vlani v máji divadlo organizovalo konkurz na členov hereckého súboru, prihlásilo sa naň viac ako 80 záujemcov, už skúsených umelcov i takých, ktorí by to s herectvom chceli skúsiť. Súbor bude napokon tvoriť osem kmeňových hercov, divadlo siahlo po profesionáloch, a to aj priamo z Popradu. Zámerom totiž podľa Pirníkovej bolo ponúknuť príležitosť aj mnohým miestnym umelcom, ktorí doteraz takýto priestor v Poprade nemali.Časť repertoáru už podľa nej pripravujú v Divadle Viola v Prešove, aby mohli počas jesene prísť s pripraveným programom. Ďalším krokom bola tvorba umeleckého vedenia.To spolu s členmi súboru i ďalšie podrobnosti postupne predstavia počas série štyroch podujatí s názvom Rozhovory o Divadle s mesačnou periodicitou v kníhkupectve na Námestí sv. Egídia v blízkosti obchodného centra. Prvé z nich sa uskutočnilo v stredu o 18:00.