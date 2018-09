V Poprade začína jesenné upratovanie, bude trvať viac ako mesiac

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Poprad 21. septembra (TASR) - Mesto Poprad organizuje od piatku až do 26. októbra tradičné jesenné upratovanie. Na zvyčajných miestach budú preto pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK) určené pre obyvateľov, ktorí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu. Informoval o tom hovorca mesta Poprad Marián Galajda.konkretizoval hovorca s tým, že počas jesenného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-ov, ale vedľa nich, nakoľko sú následne drvené a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene.upozornil Galajda.Ďalej uviedol, že VOK-y nie sú určené pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady. Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jesenného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky. Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi počas tohto obdobia bude pravidelne monitorovať mestská polícia a v prípade ich nerešpektovania vyvodí dôsledky formou blokových pokút.uzatvára Galajda.