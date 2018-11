V povoľovaní stavieb sa Česko prepadlo o 29 miest na 156. pozíciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Praha 2. novembra (TASR) - Získať stavebné povolenie v Česku je čoraz ťažšie. Krajina patrí v tejto oblasti medzi najhoršiu štyridsiatku na svete. Podobne je na tom napríklad africký Niger, ale aj Chorvátsko. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka Svetovej banky Doing Business 2019. V rebríčku sa ČR prepadla o 29 miest na 156. pozíciu zo 190 hodnotených štátov. Informoval o tom český portál iDNES.Svetová banka posudzuje krajiny pri jeho zostavovaní podľa viacerých podmienok stanovených pre miestnych podnikateľov. Kritériom nie je len povoľovanie stavieb, ale aj okolnosti založenia firmy, prístup k elektrickej energii, zápis majetku do katastra nehnuteľností, problémy pri získaní úveru v bankách, ochrana menšinových akcionárov, daňové bremeno, cezhraničné obchodovanie, vymožiteľnosť práva a riešenie úpadku.Podľa tohtoročného rebríčka sa najlepšie podniká na Novom Zélande, v Singapure a v Dánsku. Na jeho druhom konci sa nachádzajú Venezuela, Eritrea a Somálsko.Štúdia Svetovej banky berie do úvahy proces povoľovacieho konania definovaný zákonom. Ide teda o teoretické lehoty. Prax je však odlišná a realita omnoho horšia. Štúdia totiž nepočíta s prieťahmi na úradoch alebo s dĺžkou odvolacieho konania na súdoch.K týmto problémom Lukáš Kovanda, analytik spoločnosti Czech Fund, povedal:Hovorca Hospodárskej komory Miroslav Diro dodal, že stavebník musí teraz žiadať o pečiatky a stanoviská podľa 85 zákonov. Komora pozná aj prípady, keď tento proces trval 20 rokov.