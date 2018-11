V. Prachárová: Pred okresnými úradmi sa črtá neistá budúcnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) – Obmena vedúcich pracovníkov okresných úradov po parlamentných voľbách negatívne vplýva na výkon štátnej správy pre občanov miest a obcí. Vyplýva to z niekoľkomesačného výskumu Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (Inštitút SGI) vo všetkých 72 okresných úradoch na Slovensku.konštatovala na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave riaditeľka Inštitútu SGI Veronika Prachárová.Podľa nej politizácia riadenia ľudských zdrojov bráni budovaniu profesionálnej štátnej služby, vedie k nižšej kvalite výkonu štátnej správy, pretože noví zamestnanci majú málo praktických skúsenosti v potrebnej oblasti. Minimálne obmeny na okresných úradoch môžu súvisieť aj so skutočnosťou, že po parlamentných voľbách v roku 2016 sa zloženie vlády zmenilo len čiastočne, po predchádzajúcich voľbách (2012) však došlo k celoplošnej výmene prednostov.Pozície vedúcich zamestnancov v miestnej štátnej správe podľa aktuálnych zistení nie sú úplne stabilné. Na okresných úradoch v Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici a Žiline sa od roku 2013 vymenili každý rok priemerne traja vedúci zamestnanci, v Bratislave až štyria. Fluktuácia pracovníkov na okresných úradoch je spôsobená aj nízkou atraktivitou práce v miestnej štátnej správe, obzvlášť kvôli nárokom na vykonávanie špecializovanej odbornej činnosti a nízkemu platovému ohodnoteniu.uviedol Juraj Kačur z Inštitútu SGI.V budúcnosti môže byť bezproblémový chod okresných úradov do istej miery ohrozený aj pre vysoký vek zamestnancov. Prednostovia majú problém nájsť nových zamestnancov, pre ktorých je práca na úrade málo atraktívna.zdôvodnila Prachárová.Na riešenie existujúcej situácie bude pravdepodobne potrebné pristúpiť aj k legislatívnym úpravám.uzatvára Prachárová.