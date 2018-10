V Prahe budú musieť zbúrať most pri stanici metra Vltavská

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Praha 24. októbra (TASR) - Cestný most pri stanici metra Vltavská v pražských Holešoviciach, ktorý v utorok o polnoci uzavreli z dôvodu havarijného stavu, bude nutné zbúrať. Informoval o tom v stredu spravodajský server ČT24 s odvolaním sa na hovorkyňu Technickej správy komunikácií (TSK) Barboru Líškovú. Zároveň správa zbúra aj paralelný most, po ktorom vedie komunikácia Bubenská v opačnom smere.Správa komunikácií už vybrala firmu, ktorá v nadchádzajúcom týždni uzavretý most podoprie, aby sa mohol otvoriť pre dopravu. Zároveň začne pracovať na projekte zbúrania a stavby nových mostov, čo nejaký čas potrvá.Na zhoršenie stavu mosta pri stanici metra Vltavská upozornila v utorok podvečer spoločnosť, ktorá robila jeho diagnostiku. TSK potom musela z bezpečnostných dôvodov uzavrieť časť komunikácie Bubenská nadväzujúcu na magistrálu v smere z centra na výstavisko, ktorá po moste vedie. Dopravu uzavreli aj pod konštrukciou, takže nepremávajú električky na Vltavskej. Provizórne podoprenie mosta zaberie najmenej týždeň, potom sa doprava na moste aj pod ním obnoví.Riešením však bude oba mosty zbúrať a postaviť nové, pretože ich úplná oprava už podľa TSK nie je možná. Mosty sú z roku 1980.uviedla hovorkyňa TSK. Tento typ konštrukcie využíva nosné upínacie laná. Lávka v pražskej Troji sa zrútila vlani v decembri, zranili sa pritom štyria ľudia. Diaľničný most v talianskom Janove sa zrútil v auguste, tragédia si vyžiadala desiatky obetí.