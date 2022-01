V Prahe sa zišli tisícky ľudí na proteste proti povinnému očkovaniu

Tisícky ľudí sa v českej metropole zišli na proteste proti povinnému očkovaniu proti ochoreniu COVID-19. Demonštranti, ktorí spochybňujú účinnosť vakcín a odmietajú aj očkovanie detí, sa najprv stretli na Václavskom námestí. Neskôr pochodovali Prahou skandujúc „sloboda“.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2022 (Webnoviny.sk) -Protesty proti povinnému očkovaniu sa uskutočnili aj v sobotu v ďalších českých mestách.Vláda niekdajšieho premiéra Andreja Babiša v decembri vydala vyhlášku, ktorá stanovuje povinné očkovanie pre ľudí starších ako 60 rokov a pre zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach, študentov zdravotníckych odborov, hasičov, vojakov, policajtov a pracovníkov sociálnych služieb.Vyhláška by mala začať platiť v marci, ale súčasná vláda Petra Fialu by ju mohla ešte zrušiť. Nová vláda už skôr vyhlásila, že je proti povinnému očkovaniu seniorov, ale nevylúčila, že v závislosti od vývoja pandémie môže byť pre niektorých ľudí stále povinné. Jej rozhodnutie by mohlo byť známe v zhruba polovici februára.Vo viac ako desaťmiliónovom Česku je plne zaočkovaných proti koronavírusu 6,7 milióna ľudí. Posilňujúcu dávku dostalo viac ako 2,8 milióna ľudí.