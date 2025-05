V Pražskom povstaní proti nacistom bojoval aj zvolenský skaut, popravili ho pred 80 rokmi

Narodil sa v Ústí nad Orlicí

7.5.2025 (SITA.sk) - Medzi padlými hrdinami Pražského povstania, evidovanými v „Zozname československých junákov-skautov, ktorí položili svoje životy za oslobodenie Československej republiky v boji na barikádach“, sa nachádza aj meno zvolenského skauta Maria Nešpora.Pre agentúru SITA to pripomenula historička z historického ústavu Slovenskej akadémie vied Marína Zavacká . Pripomenula, že Nešpora popravili pred 80 rokmi 7. mája 1945.„Mario Nešpor sa narodil roku 1918 v Ústí nad Orlicí, ľudovú školu aj reálne gymnázium však vychodil vo Zvolene. Tu tiež ako deväťročný vstúpil do skautskej organizácie Junák a o čosi neskôr vo svojom domovskom 1. oddieli vo Zvolene pôsobil ako zástupca vedúceho. Mnohí skauti z celého Slovenska aj z Čiech ho ale poznali najmä ako obľúbeného inštruktora Slovenskej Lesnej školy,“ uviedla Zavacká.Ako ďalej povedala, vysokoškolské štúdiá začal Mario Nešpor na pražskej technike. „Keď v novembri 1939 nacisti všetky vysoké školy v Protektoráte Čechy-Morava zatvorili, dorobil si priemyslovku a nastúpil do továrne na strojárske výrobky v Radotíne na juhozápadnom okraji Prahy,“ uviedla historička.Návrh na posmrtné skautské vyznamenanie Nešpora podľa Zavackej uvádza, že 5. mája 1945, teda v deň vypuknutia Pražského povstania, bol v skupine ozbrojených civilistov, ktorí príslušníkom SS v pražskej miestnej časti Krč ukoristili dva guľomety.„S nimi sa im postavili na odpor, až kým ich všetkých zo stanovišťa nevytlačili postupujúce tanky SS. Neskôr Maria Nešpora okupanti vypátrali v úkryte v dome na Hornokrčskej ulici. Tam bol priamo na dvore domu aj s viacerými ďalšími zadržanými odbojármi 7. mája 1945 dopoludnia esesákmi popravený,“ zdôraznila Zavacká.Doplnila, že keďže ako civilista nemal uniformu, po ukončení bojov bol pochovaný s bielo-červenou páskou bojovníkov pražského povstania, skautským sľubovým odznakom a domovenkou 1. oddielu Zvolen.