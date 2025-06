V Prešove odhalia pamätník Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, bude sa nachádzať v Háji mladomanželov

Neuskutočnená svadba novinára

Fotky Jána a Martiny na rohu ulíc

Pamätník a Háj mladomanželov

22.6.2025 (SITA.sk) - V Prešove vzniká pamätné miesto Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej pod názvom Pamätník neuskutočnenej svadby. Zmarenie príprav na jeden z najkrajších dní v živote dvoch mladých ľudí bude symbolizovať betónová skulptúra symbolizujúca prázdne miesto. Doplní ju háj, v ktorom si stromy adoptujú významné osobnosti mesta Prešov.Výstavbu pietneho miesta spomienky na neuskutočnenú svadbu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorí boli zavraždení vo februári 2018 vo svojom dome vo Veľkej Mači, iniciovala prešovská radnica. Ako pripomenul jej hovorca Michal Hudák, svoje áno si mali snúbenci povedať v Gregorovciach neďaleko Prešova. Dvojica svadbu plánovala na 5. máj 2018.„V Prešove vznikla pred časom tradícia mladomanželov, ktorí po svadbe zasadia strom ako symbol ich spoločného začiatku, ktorý prerastá do spoločnej budúcnosti. Ideou pre pamätník neuskutočnenej svadby sa stal práve tento zvyk,“ vysvetlil myšlienku pamätníka hlavný architekt mesta Prešov Patrik Panda. Dodal, že betónová skulptúra bude mať podobu vyhĺbenej jamy.„Prázdneho miesta, do ktorej už ale strom nikto nikdy nezasadí. Obklopovať ju bude háj vysadených stromov, ktoré si adoptuje 15 párov spomedzi osobností kultúrneho, spoločenského a verejného života v Prešove,“ uviedol Panda s tým, že vízia do budúcna je tento háj rozširovať o ďalšie stromy pripravené na adopciu mladomanželmi.Fotka Jána a Martiny je v Prešove dodnes umiestnená na rohu ulíc Hlavná a Florianova. V meste sa naďalej každoročne uskutočňuje pietne stretnutie na pripomenutie si tragédie, ktorá otriasla Slovenskom a vyburcovala ľudí na námestia.„Dôležitou myšlienkou bolo pre nás vystihnúť to, že zločiny nezasahujú iba prítomnosť, ale aj budúcnosť. Ján Kuciak a Martina Kušnírová o ňu boli okradnutí. Cítim, že je dôležité aj v Prešove mať memento toho, že zlo a nenávisť neútočia len na ľudí, ale aj na lásku, sny a nádej. Ján s Martinou sa ľúbili a mali nádej, že môžu urobiť Slovensko lepšou krajinou. Na tento odkaz nesmieme ani v Prešove nikdy zabudnúť,“ uviedol k iniciatíve vytvorenia pamätníka primátor mesta Prešov František Oľha.Pamätník a Háj mladomanželov sa bude nachádzať medzi riekou Torysa a Parkom matiek na Sídlisku III. Medzi ľudí, ktorí si adoptujú prvé stromy z aleje pri pamätníku, patrí napríklad herečka Jana Kovalčíková, hudobníci Martin Višňovský, Žojco Havadej, Martin Husovský, či publicista a komentátor Marián Leško s ich polovičkami a mnohí ďalší. Odhalenie Pamätníka neuskutočnenej svadby je naplánové na piatok 27. júna o 16:00 za účasti párov, ktoré si adoptujú prvú pätnástku stromov.