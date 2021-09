V Prešove pri návšteve pápeža Františka vzniknú pešie koridory, MHD bude zdarma

Kyvadlová doprava pre pútnikov

Na mieste dve hodiny pred príchodom pápeža

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Počas návštevy pápeža Františka v Prešove budú v utorok 14. septembra z dôvodu dočasných zmien organizácie dopravy v meste vytvorené pešie koridory. Pre pútnikov, ktorí sa zúčastnia liturgie so Svätým Otcom na priestranstve pred Mestskou športovou halou vytvoria viaceré pešie trasy.Ako konkretizoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek , pešia trasa pre pútnikov prichádzajúcich zo železničnej a autobusovej stanice bude vedená po chodníkoch na uliciach Masarykova a Škultétyho. Rovnaká pešia trasa je určená aj pre pútnikov, ktorí vystúpia z autobusov na Masarykovej ulici.„Na križovatke ulíc Škultétyho a Budovateľská budú organizátori usmerňovať pútnikov k vstupnej bráne č. 1 cez ulice Budovateľská a Štúrova alebo k vstupnej bráne č. 2 cez ulice Škultétyho, Železničiarska a Francisciho,“ doplnil hovorca.Pútnikov, ktorí vystúpia z autobusov kyvadlovej dopravy na zastávke mestskej hromadnej dopravy (MHD) Prešovská univerzita, budú usmerňovať organizátori k vstupnej bráne č. 2 cez ulicu 17. novembra po chodníku pre peších a následne po uzatvorenej cestnej komunikácii.Pútnici, ktorí prídu na podujatie osobnými autami, budú mať zabezpečenú kyvadlovú dopravu zo záchytných parkovísk v obci Malý Šariš, v meste Veľký Šariš a z novovybudovaného úseku D1 Prešov – západ. „Z ostatných záchytných parkovísk bude pre pútnikov k dispozícii bezplatná MHD,“ dodal Tomek.Svätý Otec František bude v rámci svojej návštevy Slovenska v Prešove predsedať Božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho na priestranstve pred Mestskou športovou halou. Príchod pápeža je plánovaný o 10:00 a po privítaní sa s veriacimi, ktorí musia svoje miesta zaujať do 8:00, sa začne o 10:30 zhruba dvojhodinová svätá liturgia, po ktorej sa pápež presunie do Košíc. Podmienkou pre účasť na liturgii je registrácia a plné zaočkovanie. Okrem metropoly Šariša navštívi pápež od 12. do 15. septembra aj Bratislavu, Košice a Šaštín-Stráže.