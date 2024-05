V prešovskom bare sa strieľalo, polícia začala trestné stíhanie

22.5.2024 (SITA.sk) - V jednom z prešovských podnikov sa v utorok večer strieľalo. Uviedla to prešovská krajská polícia na svojej sociálnej sieti. „Prípadom sa intenzívne zaoberáme a v tomto štádiu nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ skonštatovala polícia.Podľa informácií TV Markíza ozbrojený muž, hovoriaci po česky, strieľal z pištole. Opitý po hádke s ďalším mužom raz vystrelil do stropu. Nikoho pritom netrafil ani nezranil.V bare bolo podľa televízie v tom čase asi päť ľudí. Ozbrojený strelec ušiel, no hliadka ho zadržala neďaleko baru. Zadržanie podozrivej osoby popoludní potvrdila na sociálnej sieti aj prešovská polícia.„V prípade momentálne prebiehajú vyšetrovacie úkony a vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami," doplnila polícia.Zároveň zopakovala, že vzhľadom k prebiehajúcim vyšetrovacím úkonom nie je možné v súčasnej dobe podať k uvedenej udalosti žiadne ďalšie informácie.