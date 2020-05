V Prešovskom kraji distribuujú testy pre zariadenia sociálnych služieb, doteraz nákazu nepotvrdili

Celoplošné testovanie

Zabezpečenie distribúcie

Zariadenia sociálnych služieb

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.5.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnanci zariadení sociálnych služieb (ZSS) v pôsobnosti Prešovského kraja majú negatívne testy na koronavírus. Potvrdili to výsledky PCR testov u takmer 300 zamestnancov ZSS v priamom kontakte s klientmi, ktorým minulý týždeň odobrali vzorky.Aktuálne sa u verejných i neverejných poskytovateľov v kraji rozbieha celoplošné testovanie takzvanými rýchlotestami. Prešovský samosprávny kraj (PSK) inicioval v uplynulých dňoch testovania zamestnancov v 25 zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.Naposledy odoberanie vzoriek prebehlo v spolupráci so spoločnosťou Medirex na 5-tich odberných miestach zriadených priamo v ZSS vo Svidníku, v Humennom, Kežmarku, Spišskom Podhradí a v Prešove.„Z 281 testovaných zamestnancov našich zariadení sociálnych služieb nemal ani jeden pozitívny test na koronavírus, takže je to veľmi dobrá správa. Spolu máme aj z vlastnej iniciatívy otestovaných do približne 460 zamestnancov, všetko s negatívnym nálezom. Čakáme ešte na výsledky kontrolného testovania v Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach, po ktorom, verím, budeme môcť konštatovať, že situácia je v zariadeniach župy pokojná a stabilizovaná,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.Ako ďalej informoval, už v najbližších dňoch vykonajú v zariadeniach aj celoplošné testovanie rýchlotestami, ktoré zabezpečil štát cez Štátne hmotné rezervy SR. Vyššie územné celky ich postupne distribuujú do všetkých sociálnych zariadení na svojom území.„Momentálne zabezpečujeme distribúciu nielen k verejným, ale aj k neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorým spolu s rýchlotestami pribaľujeme aj ochranné pracovné prostriedky. Sety budú v priebehu tohto a budúceho týždňa postupne doručované do zariadení sociálnych služieb a do zariadení krízovej intervencie. Odovzdávať ich budeme podľa inštrukcií ministerstva a s podrobnou inštruktážou s tým, že testovanie vykoná kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, sestra, ktorú si určí priamo samotný poskytovateľ,“ konkretizoval vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK Pavel Slaninka.Ten zároveň dodal, že ak poskytovateľ nebude mať možnosť vykonať testovanie prostredníctvom vlastného personálu alebo prostredníctvom zmluvnej ADOS, osobu na výkon testovania v takomto zariadení určí vyšší územný celok.Celoplošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb bolo zavedené v súvislosti so šíriacou sa nákazou nového koronavírusu a prvými pozitívnymi prípadmi ochorenia Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku.Uskutočňuje sa formou takzvaných kazetových rýchlotestov, ktoré majú odhaliť v pomerne krátkom čase prítomnosť protilátok IgM a IgG proti koronavírusu, pričom až pri potvrdenej pozitivite nasleduje presnejšie PCR testovanie.Rýchlotestami na koronavírus budú testovaní všetci zamestnanci a klienti zariadení sociálnych služieb. Na území Prešovského kraja by sa malo opatrenie dotknúť 25 verejných a 81 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.